Le cliffhanger du winter finale et les photos promos du mid season premiere de la saison 14 de Grey's Anatomy nous montraient Jo Wilson face à son mari violent. Un mari qu'elle a tenté de fuir pendant de nombreuses années - allant jusqu'à mettre en péril sa relation avec Alex - jusqu'à ce fameux face-à-face de l'épisode 8. 1-800-799-7233 - le numéro de téléphone américain contre les violences conjugales - entérine le cauchemar pour la jeune médecin en nous dépeignant un Paul Stadler comme un praticien brillant et charmant tombé entre les griffes d'une femme - Jo donc - instable qui a ruiné sa réputation.

Alors que l'hôpital est toujours victime du piratage informatique, Stadler se propose d'aider le staff visiblement submergé par les événements. Il entre en salle d'opération pour aider Meredith, qui se bat pour sauver une patiente, et en profite pour lui faire un portrait peu reluisant de Jo. Mais l'héroïne de la série médicale n'est pas dupe et ne croit pas un seul de ses propos. Toutes deux mettent d'ailleurs au point un stratagème pour l'acculer à signer les papiers du divorce. Mais poussé par le souvenir des violences subies par son ex-mari, le personnage joué par Camilla Luddington décide de "sauver" la fiancée de Paul - elle se dit qu'il doit lui réserver le même traitement - et lui laisse son numéro de téléphone qu'elle lui prie d'utiliser à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en cas de problèmes.

Malheureusement, ses bonnes intentions se retournent contre elle puisque Jenny, jouée par Bethany Joy Lenz que les plus sériephiles reconnaîtront de la série Les Frères Scott, rapporte tout à son amoureux déclenchant une colère terrible chez lui. A la toute fin de l'épisode, on voit Alex et Jo regarder un patient se faire soigner : il s'agit de Paul qui a été renversé par une voiture. Ce mid season premiere permet également d'approfondir les sentiments entre Jackson et Maggie. Cette dernière lui faisant comprendre que leur situation - leurs parents sont mariés, April travaille avec eux - lui fait peur. Enfin, désespérée de voir la situation stagner, Miranda fait appel à l'un des internes pour résoudre, avec succès, le problème de piratage.