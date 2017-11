Les épisodes de Grey’s Anatomy se suivent mais les catastrophes ne se ressemblent pas ! Après avoir soigné des patients qui leur rappelaient des anciens personnages de la série dans Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story, Meredith, Alex et les autres sont victimes dans, Out of Nowhere, le winter finale de la saison 14, d’une cyber attaque. Un piratage qui, on le découvre dans la bande-annonce, met en péril le bon fonctionnement de l’établissement puisque tous les appareils électroniques sont touchés. Si on entend Owen déclarer un « Qu’est-ce qui se passe ? », c’est que tous les médecins sont désormais dans l’impossibilité de surveiller un rythme cardiaque ou même d'entrer le nom d’un malade dans le système informatique de l’hôpital.

Et alors que la panique est déjà bien installée, la bande-annonce de Out of Nowhere montre soudainement l'hôpital dans le noir le plus total ! Et sans électricité, comment soigner les malades ? Une situation si préoccupante que le FBI a même été appelé pour dénouer le mystère ! Après Danger Zone qui nous a fait revivre le combat quotidien mené par Owen, Megan, Teddy et Nathan pour pratiquer la médecine dans des conditions extrêmes, Out Of Nowhere fait vivre un nouveau cauchemar pour les médecins les plus célèbres de la télévision. Avant la traditionnelle pause hivernale, il semblerait bien que les scénaristes de Grey's Anatomy nous préparent un cliffhanger dont eux seuls ont le secret !