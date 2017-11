Il faut l'avouer, le retour de Krista Vernoff, la showrunner de Grey's Anatomy durant les premières - et meilleures - années a fait beaucoup de bien au programme. Depuis le lancement de la saison 14 en septembre dernier, la série nous a offert des épisodes d'une qualité scénaristique telle - comme Danger Zone - qu'ils ont réussi à redonner des couleurs aux intrigues du Grey/Sloan Hospital. La preuve avec ce winter finale sous haute tension, intitulé Out Of Nowhere, où les plus célèbres médecins du paysage télévisuel américain doivent composer avec une cyber-attaque. Cyber-attaque qui les privent du moindre appareil informatique : moniteur cardiaque, scanner, ou encore simplement les tablettes permettant de lire les dossiers des patients.

Si Webber, qui a pratiqué la médecine à "l'âge de pierre" comme le dit si bien April, s'adapte sans mal à la situation, ce n'est pas le cas de tous. Alex et Jo doivent s'occuper d'un jeune garçon présentant une grave maladie du sang dont ils ignorent le traitement car privés de son dossier médical. Meredith doit opérer presque à l'aveugle la rate d'une patiente et enfin Jackson et Maggie sont chargés de soigner un malade atteint d'un cancer avancé sans possibilité réelle de l'aider. Et alors que la situation était déjà catastrophique dans ce winter finale de la saison 14 de Grey's Anatomy, une soudaine panne de courant plonge le Grey/Sloan Hospital dans le noir le plus total.

Fort heureusement, l'électricité revient rapidement - grâce au générateur de secours - mais la situation devient critique. Face au FBI (!) qui travaille d'arrache-pied pour trouver les hackers responsables de l'attaque, Bailey perd patience et décide de payer la rançon de 20 millions de dollars qu'ils demandent. Elle appelle Jackson pour lui demander de transférer les fonds mais le médecin est dans un hélicoptère, en compagnie de Maggie, au chevet de son patient malade qui a dû être transféré. Meredith se retrouve sans possibilité de transfuser sa malade qu'elle a dû opérer "à l'ancienne" et décide d'utiliser le sang - compatible - de l'un des internes. Enfin, après avoir couru toute la journée pour retrouver le traitement administré au petit garçon malade, Jo se retrouve face à face avec son mari violent...Un mari qui devrait avoir un rôle important dans les prochains épisodes de la saison 14 de la série médicale. L'épisode se termine sur cette rencontre ne laissant d'autre choix aux fans que d'attendre le retour de la série en janvier !