Annoncé depuis le début de la saison comme une "véritable lettre d'amour aux fans", le 300e épisode de Grey's Anatomy a tenu toutes ses promesses ! Les aficionados de la première heure, ont pu, en effet, se délecter des nombreux clins d’œil que le chapitre leur a offert : le générique original qui a disparu au fur et à mesure des années, des chansons cultes qui ont marqué les premières saisons et des scènes importantes inspirées d'anciens épisodes. Quant aux personnages qui ont quitté la série, aucun n'a été oublié...avec également une apparition de l'au-delà de la mère de Meredith. Who Lives, Who Dies, Who Tells Your Story nous transporte 14 ans en arrière !

Alors que Meredith se prépare à assister aux Harper Avery's Awards, des patients victimes d'un accident de manège arrivent aux urgences. Lorsqu'elle découvre le visage des blessés, l'héroïne ne peut s'empêcher de faire le rapprochement avec Izzie, Cristina et George qui sont presque de retour ! Les trois victimes sont des internes qui ressemblent à s'y méprendre aux trois personnages iconiques de Grey's Anatomy. Un moment doux-amer pour Alex qui se remémore son amour pour Izzie... Il avoue plus tard à une Jo, extrêmement compréhensive, qu'il a imaginé toute une vie de famille à son ex-femme et qu'il ne souhaite pas reprendre contact avec elle.

On reste également du côté des hommages avec Arizona qui salue la mémoire de Mark Sloane en mettant au monde le petit garçon de "Bébé Izzie" puis plus tard alors qu'elle récupère sa fille, Sofia, c'est Callie qui est citée. Enfin, après avoir sauvé "bébé Cristina", Meredith est priée de rester en salle d'opération : Webber et Bailey se sont connectés à la salle de réception des Harper Avery's Awards. C'est Catherine qui annonce la victoire de l'héroïne et Jackson qui reçoit la récompense à sa place. Il se lance alors dans un discours émouvant où il rend hommage à toutes les personnes que Meredith a perdu.