Si un personnage disait adieu à Grey's Anatomy dans Danger Zone, l'épisode précédent, Come On Down To My Boat Baby, le sixième chapitre de cette quatorzième saison n'y fait en aucun cas référence. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir réuni tous les garçons du Grey/Sloan Hospital : Jackson, Owen, Ben, Andrew et Alex afin de leur faire passer une journée de "repos" sur un bateau que le fils de Katherine Avery, désormais multi-millionnaire, vient d'acquérir. Un moment inédit dans la série, sujet à de nombreuses révélations : Ben avoue qu'il a été admis à l'école de pompiers tandis qu'Owen confesse qu'il s'est séparé d'Amelia.

Pendant ce temps-là à l'hôpital, Arizona et April traitent une jeune patiente qui s'est placé une arme à feu dans le vagin afin d'aider son petit ami, actuellement en prison, à s'échapper. La situation tourne mal et le revolver se décharge de lui-même, blessant un autre patient hypocondriaque - qui a enfin de quoi se plaindre - et égratignant April. Toujours au Grey/Sloan Hospital, Meredith est traitée comme une rock-star suite au succès de sa publication sur l'opération de Megan qui lui vaut une nomination aux Harper Avery Awards. Mais loin de laisser la situation lui monter à la tête, le personnage joué par Ellen Pompeo se concentre sur une nouvelle procédure révolutionnaire.

Quant aux fans d'Owen et Amelia qui espéraient un retour de flamme entre les deux amoureux, ils devront sortir les mouchoirs : dans Come On Down To My Boat Baby, les deux médecins décident qu'ils seraient mieux en tant que simples amis "capables de pouvoir également parler des gens qu'ils rencontrent". En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Amelia se retrouve au lit avec son mentor le Dr Koracick, qu'elle a appelé à la rescousse alors qu'elle se sentait incapable d'affronter seule sa première opération "post-tumeur", tandis qu'Owen, particulièrement "joyeux" suite à l'ingurgitation de nombreuses bières, embrasse Carina, la sœur d'Andrew ! La fin définitive du couple ?