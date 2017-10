Après le départ de l'un des personnages de Grey's Anatomy dans Danger Zone, la série médicale continue son chemin avec l'épisode 6 de la saison 14 diffusé jeudi. Une intrigue qui s'annonce encore particulière parce que concentrée sur les garçons du Grey/Sloan Hospital. La bande-annonce de Come On Down To My Boat, Baby nous montre en effet Jackson, Ben, Andrew, Jackson, Alex et Owen lors d'une sortie en bateau. Un moment de détente propice aux confidences puisque dans la vidéo promo, le mari de Miranda avoue à ses amis qu'il s'entraîne pour devenir pompier. Grey's Anatomy prépare doucement la sortie du personnage chargé d'assurer la transition entre la série médicale et son spin-off.

Mais la bande-annonce de Come On Down To My Boat, Baby montre également les médecins étant restés à l'hôpital, pour traiter, selon le synopsis de l'épisode, une patiente spéciale. "Jackson s'accorde du bon temps et invite les garçons à passer une journée en mer. Pendant ce temps, Arizona, April et Maggie s'occupent d'une patiente cachant un dangereux secret" précise en effet le résumé de ce sixième chapitre de la saison 14 de Grey's Anatomy. Quid d'Amelia et Owen ? La vidéo promo montre un bref échange entre les deux personnages où ils se donnent la permission de recommencer une vie amoureuse l'un sans l'autre.