De par son essence composée de flashback et la nature même de son intrigue, la relation entre Megan, Owen, Nathan et Teddy, nous savions que l'épisode 5 de la saison 14 de Grey's Anatomy n'allait pas être un chapitre comme les autres. Ce que nous ignorions, en revanche, et qui n'avait jamais été même évoqué, c'est qu'il comportait une surprise de taille : le départ de Nathan Riggs du Grey/Sloan Hospital. Retour en arrière d'une décennie ! Comme les photos promo de Danger Zone l'avaient montré, l'action se déroule en Iraq. Les quatre protagonistes sont tous des médecins militaires qui essaient, dans des circonstances compliquées, de sauver des vies.

Après une période difficile dans leur couple, Nathan demande en mariage Megan qui accepte ! Mais alors que cette dernière, particulièrement heureuse, montre le collier de fiançailles à Teddy, celle-ci reconnait immédiatement le bijou...qui appartient à une autre femme, une femme avec qui Nathan a trompé Megan. Altman confronte le médecin et celui-ci décide d'avouer son infidélité à sa future femme qui lui apprend qu'elle aussi l'a trompé ! Les temps sont durs pour la sœur d'Owen qui apprend également que son frère ne l'a pas aidée à obtenir la promotion qu'elle méritait par crainte de la perdre au combat.

Dix ans plus tard. La jeune femme s'est rétablie de son opération et on la voit faire ses valises pour rejoindre Nathan et Farouk à Los Angeles où elle compte recommencer une nouvelle vie...contre l'avis d'Owen qui souhaiterait avoir sa sœur auprès d'elle. Dans un ultime effort pour la convaincre de rester, il décide de faire le trajet Seattle/Los Angeles en voiture avec elle. Une promiscuité qui mène peu à peu à un discussion houleuse au cours de laquelle Megan fait comprendre à son frère que parfois il est bon de se détacher de ses idéaux. De retour chez lui, il retrouve Amelia - qui semble s'être remise de son opération de Ain't That a Kick In The Head - et lui avoue qu'il n'est pas heureux avec elle. Ils se rendent leurs alliances et s'enlacent tendrement.