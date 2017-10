Les scénaristes de la saison 14 de Grey's Anatomy l'avait annoncé : un épisode allait se concentrer sur le passé militaire de Nathan, Megan, Owen et Teddy. Un chapitre important notamment pour les fans qui allaient enfin leur permettre de comprendre la forte relation entre les quatre personnages. Dans la bande-annonce de ce cinquième épisode, on peut d'ailleurs voir la belle camaraderie qui règne entre eux et pour Megan et Nathan, l'amour profond qu'ils partagent. Danger Zone, le titre de cet épisode "spécial", prendra place en 2007 et retracera également les événements qui ont précédé l'enlèvement de Megan.

Danger Zone sera diffusé le 26 octobre, soit dans deux semaines, ABC ayant programmé deux dessins animés spécialement dédiés à Halloween à la place du drame médical. Les aficionados de Grey's Anatomy devront donc s'armer de patience avant de découvrir la suite des aventures des médecins les plus célèbres du paysage télévisuel mondial et peut-être, entre deux flashback, avoir un aperçu de la version "2.0" d'Amelia après sa délicate opération de Ain't That I Kick In The Head. En outre, cet épisode nous permettra également de revoir Teddy (la toujours excellente Kim Raver) absente dans le chapitre précédent.