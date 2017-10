La saison 14 de Grey's Anatomy n'a pas perdu de temps pour nous faire retenir notre respiration en diagnostiquant, dès son season premiere, une tumeur à Amelia. Malgré son comportement erratique, le personnage a toujours été particulièrement attachant. Et si jamais nous n'avons cru que la sœur de Derek puisse disparaître à son tour, la possibilité d'une quelconque complication post-opératoire n'était pas autant écartée. Rien de tout ça dans Ain't That A Kick In The Head ! Comme le montrait la bande-annonce de cet épisode 4 de la saison 14 de la série médicale, l'opération était effectivement au cœur de l'intrigue mais après quelques jours d'ajustement, tout est bien qui finit bien pour la neuro-chirurgienne.

En outre, le chapitre se termine sur une note optimiste pour le couple qu'elle forme avec Owen puisqu'il nous montre les deux amoureux terribles retournant dans leur maison ensemble. La situation est, en revanche, plus chaotique pour le triangle amoureux Meredith/Nathan/Megan puisque après la discussion mouvementée qu'il a eu avec la première, le médecin a pris ses valises et a disparu ! En réalité, le personnage incarné par Martin Henderson est parti récupéré Farouk, le fils adoptif de Megan, en Irak en prétextant une étude menée par le docteur Grey pour soigner la "maladie" rare du jeune garçon.

Megan est aux anges et évidemment touchée par le grand geste de Nathan, quoiqu'elle n'envisage pas pour autant de redonner une chance à leur couple. Un sentiment partagé par Meredith qui ne souhaite pas non plus reprendre sa relation avec le chirurgien cardiaque. Du côté de Jackson et de Maggie, la situation n'est guère plus réjouissante. Malgré les sentiments évidents qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, Catherine - la mère du médecin jouée par l'excellente Debbie Allen - leur rappelle bien que son mariage avec Richard Webber les a techniquement rendus demi-frère et demi-sœur...rendant de facto tout autre type de relation simplement impossible ! Enfin, Bailey et Webber sont à la recherche des nouveaux internes du Grey/Sloan Hospital et les candidats sont particulièrement cocasses.