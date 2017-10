Dans Go Big or Go Home, l'épisode 3 de la saison 14 de Grey's Anatomy, Amelia Shepherd avouait enfin à ses proches qu'elle était atteinte d'une tumeur au cerveau. Si elle n'avait pas manqué de souligner l'ironie pour une neuro-chirurgienne, ultime mécanisme de défense afin de désamorcer la situation particulièrement dramatique, dans Ain't That A Kick In The Head, le quatrième chapitre, on voit le personnage profondément inquiet. Une inquiétude qui est, en outre, le point de focus de la bande-annonce de l'épisode. On voit, en effet, la jeune femme entourée des siens leur adresser un inédit " Je vous aime tous tellement".

Au-delà de cette vidéo émouvante, SpoilerTV lève le voile sur le synopsis de Ain't That A Kick In The Head qui élargit le spectre des personnages impactées par l'intrigue : "Amelia doit affronter une situation difficile pendant que Meredith tente de gérer les conséquences de sa conversation avec Nathan. Maggie se retrouve dans un dîner de famille particulièrement gênant, Jackson reçoit une grande nouvelle et Richard et Bailey se mettent à la recherche des stars de la médecine de demain." Avant l'épisode flashback qui se concentrera sur le passé militaire de Megan, Owen, Teddy et Nathan, il semblerait que les scénaristes aient voulu boucler une partie de l'intrigue concernant Amelia. A moins qu'ils ne jouent avec nos nerfs et ne terminent l'épisode par un cliffhanger...