Si le double épisode qui a lancé la saison 14 de Grey's Anatomy se focalisait sur le retour de Megan, la sœur d'Owen et le triangle amoureux qu'elle a, malgré elle, formé avec Meredith et Nathan, sa conclusion se concentrait sur Amelia. A la fin de Get Off The Pain, le second chapitre, nous apprenions que la jeune femme souffrait d'une tumeur au cerveau. Go Big or Go Home semble être dans la continuité de ses prédécesseurs et montre la réaction de la neuro-chirurgienne face à ce diagnostic. Sans grande surprise, et fidèle à elle-même, elle demande à Andrew - qui a été le premier à découvrir l'anomalie - de garder sa condition secrète.

Une promesse qui ne pourra, de toute évidence, être tenue bien longtemps, puisque la vidéo promo de ce troisième épisode de la saison 14 de Grey's Anatomy montre également que Webber et Meredith sont au courant ainsi qu'un personnage inconnu incarné par Greg Germann. Les plus sériephiles auront reconnu l'acteur de la série Ally McBeal, où il jouait Richard Fish. Dans la série de Shonda Rhimes, en revanche, à peine sait-on qu'il se nomme Tom Koracick. Aucun autre détail sur sa spécialité ou même son lien avec Amelia n'a été dévoilé. Dans le synopsis de Go Big or Go Home, il y est fait néanmoins mention de la présence de Harper Avery au Grey/Sloan Hospital, se pourrait-il que le grand-père de Jackson soit le fil conducteur entre Koracick et Amelia ?