Les scénaristes de la saison 14 de Grey's Anatomy nous avait promis plus d'humour dans les nouveaux épisodes et force est d'avouer qu'ils n'ont pas menti. Si Go Big or Go Home se concentre sur la tumeur d'Amelia, il parvient tout de même à nous offrir des moments légers, bienvenus. Une semaine s'est écoulée depuis le terrible diagnostic de la sœur de Derek et la jeune femme n'a toujours rien dit à sa famille et ni à ses amis. Ce n'est qu'après l'arrivée de son ancien professeur, neuro-chirurgien renommé mais définition même de l'arrogance, qu'elle réalise qu'elle doit en parler. Elle se tourne d'abord vers Webber, qui la rassure quant à ses capacités de chirurgienne mises en doute par sa tumeur qui grandit depuis une dizaine d'années, puis Maggie et enfin Owen.

Du côté du triangle amoureux, Megan-Nathan-Meredith, les choses n'avancent guère. La première ne souhaite qu'une chose : se remettre rapidement de l'opération afin de repartir en Irak retrouver son fils. Le second est complètement perdu tandis que la dernière affiche une humeur terrible. Alors qu'elle soigne son psychiatre - celui qui l'avait aidée après sa terrible agression - Meredith réalise que son comportement envers Nathan est en réalité de la jalousie. Jalousie qu'il ait pu retrouver son amour et qu'il ne se batte guère plus pour être avec elle alors qu'elle ne pourra jamais revoir le sien. La saison 14 de Grey's Anatomy a prévu un épisode flashback qui devrait nous montrer comment se comportaient Megan et Nathan en tant qu'amoureux.

Enfin, Bailey a la désagréable surprise de voir arriver Harper Avery, le grand-père de Jackson au Grey/Sloan Hospital. Mécontent de voir les sommes astronomiques dépensées par l'établissement, il commence à passer en revue les comptes de l'hôpital. Le personnage joué par Chandra Wilson est au plus mal, pour autant, elle ne se laissa pas décontenancée. Quand le chef de la fondation lui annonce qu'il ne subventionnera plus l'hôpital, elle se bat bec et ongles pour le faire changer d'avis. Pari à moitié réussi puisque s'il revient sur sa décision, il déclare vouloir renvoyer Bailey. Dévastée, elle ne compte pas abandonner son poste aussi facilement et quand elle retourne voir Harper Avery pour plaider sa cause, elle le découvre mort. Tout est bien qui finit bien, Miranda restera bien dans Grey's Anatomy !