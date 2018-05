Grey's Anatomy saison 14 : Episode 24, une première photo du Season Finale dévoilé

Aussi attendu que redouté, ce Season Finale devrait toucher les fans de la série puisque c'est celui qui marquera les départ d'April et d'Arizona. Ces deux personnages piliers de Grey's Anatomy feront leurs adieux au show d'ici deux semaines et très franchement, la bande-annonce de l'épisode 23 ne laisse rien présager de bon : April sera entre la vie et la mort après un accident violent. Se pourrait-il qu'elle disparaisse dans le final ? Pour l'heure, difficile de le dire. Par contre, un premier aperçu du Season Finale a été dévoilé - pour les plus curieux.

Un premier aperçu du final

Si vous avez bonne mémoire, alors vous vous souvenez qu'un église a été requisitonnée pour le tournage. On pariait tous sur un mariage pour Jo et Alex (enfin) et visiblement, c'est ce qui se déroulera dans le dernier épisode de la saison. Mais à en juger par les expressions des "mariés" et de Meredith, les choses ne devraient pas se passer comme prévu. En même temps, à quoi est-ce que l'on s'attendait ? C'est Grey's Anatomy...! Sachez aussi que le personnage de Matthew devrait faire son grand retour. Sera t-il là pour dire un dernier adieu à April ? Ou alors, pour faire de nouveau partie de sa vie ?

Réponse dans deux semaines sur ABC.