La saison 14 de Grey's Anatomy ne revient pas avant le 1er mars, et pour nous faire supporter l'attente ABC, la chaîne de diffusion, a dévoilé le synopsis de l'épisode 14 diffusé le 8 mars intitulé Games People Play : "La relation entre Maggie et Clive avance et la jeune femme l'invite à passer une soirée jeux en compagnie d'Amelia et Meredith. Cette dernière s'allie à Jo pour trouver le détenteur du brevet du polymère dont toutes deux ont besoin pour mener à bien leur projet, détenteur qui se trouve être un ami de la famille". Un chapitre qui verra le retour du Dr Tom Koracick (Greg Germann), l'ancien mentor d'Amelia qui l'avait opérée avec succès de sa tumeur au cerveau.

Ce quatorzième épisode de la saison 14 de Grey's Anatomy sera, en outre, réalisé par Chandra Wilson, autrement dit Miranda Bailey. Il suivra la diffusion du crossover le 1er mars entre Grey's Anatomy et Station 19, le spin-off de la série médicale qui se concentrera sur une caserne de pompiers. Ce premier mars sera également l'occasion de voir les deux autres séries du TGIT d'ABC, Scandal et How To Get Away With Murder, se croiser pour un épisode XXL de deux heures. Rappelons que les aventures d'Olivia Pope arrivent à leur terme à la fin de cette saison et que Station 19, qui a récemment dévoilé sa première bande-annonce, est destinée à prendre sa place dans la programmation du jeudi soir à la rentrée 2018/19.