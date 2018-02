Si Stacy McKee, la showrunneur de Station 19, nous a promis que nous verrions de nombreux personnages de Grey's Anatomy apparaître dans le spin-off, elle avait omis de dire que ces crossover allaient rapidement arriver. La bande-annonce de You Really Got a Hold on Me, treizième épisode de la saison 14 de la très populaire série médicale, montre en effet les nouveaux visages de la dernière série du TGIT (Thanks God It's Thrusday) évoluer au sein même du Grey/Sloan Memorial. Pour autant, point de médecins dans Station 19, la petite soeur de Grey's Anatomy se concentre essentiellement sur une caserne de pompiers.

Et parmi ces soldats du feu : Andy Herrera (jouée par Jaina Lee Ortiz) et Ben Warren - Jason George - que l'a vu pour la première fois dans son uniforme de soldat du feu lorsque les photos promo du spin-off ont été dévoilées. Pour son pilot, Station 19 va se servir de la popularité de Grey's Anatomy pour s'élancer dans la jungle télévisuelle américaine puisque après avoir sauvé deux jeunes garçons d'une maison en feu, Andy et Ben les emmènent en urgences absolue au plus célèbre hôpital de Seattle. Après ce crossover qui servira de pilot à la nouvelle série d'ABC, le spin-off sera diffusé de manière régulière à partir du 22 mars et ce pour une durée de dix épisodes.