La solidarité semble avoir pris quelques jours de vacances dans Harder, Better, Faster, Stronger, l'épisode 12 de la saison 14 de Grey's Anatomy. La bande-annonce de ce nouveau chapitre nous montrait, en effet, tous les médecins du Grey/Sloan Hospital, habituellement très liés, être prêts à tout pour gagner le concours de la meilleure innovation médicale. Le premier extrait de cette nouvelle aventure se focalise sur l'une des raisons de cette compétitivité ambiante : April. La jeune médecin s'est vue imposer l'arbitrage de la compétition et il semblerait qu'elle ne veuille faire aucun cadeau à ses collègues.

Dans Personal Jesus, l'épisode 10 de la saison 14, la foi de l'ex-femme de Jackson était mise à rude épreuve après une succession de décès de malades. A tel point que le personnage joué par Sarah Drew, désespéré, terminait dans les bras de l'un des jeunes internes. Le port des lunettes de soleil et l'apparente fatigue de la médecin dépeints dans ce premier extrait de Harder, Better, Faster, Stronger nous font comprendre qu'elle ne s'est pas remise de cette épreuve et qu'elle vive une deuxième jeunesse. Déjà fragilisée, on n'ose imaginer sa réaction lorsqu'elle découvrira la nette attirance entre Jackson et Maggie.