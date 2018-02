Le premier extrait de Harder, Better, Faster, Stronger, le douzième épisode de la saison 14 de Grey's Anatomy, montrait les médecins du célèbre hôpital de Seattle sous haute dose de compétition. Plus précisément une compétition destinée à financer la meilleure innovation médicale... et arbitrée par April ! Une April qui est au fond du trou après avoir vu mourir la femme de son ex-fiancé pour des raisons tout ce qu'il y a de plus banales et qui se punit de cette perte en ayant une relation avec l'un des jeunes internes. Et c'est cette même April, à fleur de peau, qui devra juger les propositions d'innovations médicales de ses collègues.

Des propositions qui scindent le Grey/Sloan Memorial en plusieurs groupes, avec pour chacun le cheminement qui leur a permis d'arriver jusqu'à l'idée finale. Pour Amelia et DeLuca, c'est une jeune patiente atteinte d'une tumeur cérébrale inopérable. Pour Meredith, c'est le retour d'une malade opérée lors du piratage du winter finale. Quant à Arizona, c'est la perte de Karin qui la pousse à s'intéresser au taux de mortalité maternelle aux Etats-Unis. Un projet qui va, en outre, permettre au personnage joué par Sarah Drew de se pardonner la disparition de cette patiente et de reprendre sa vie en main. Jackson se laisse convaincre par sa mère de travailler en avec elle. Enfin, Maggie et Webber sont les seuls à se lancer seuls dans cette aventure.

Alors qu'elle se remet doucement mais sûrement de son opération pratiquée dans (Don't Fear) The Reaper, l'épisode 11 de cette saison 14 de Grey's Anatomy, Bailey essaie tant bien que mal, elle aussi, de participer à la compétition. Pour autant, cette émulation ne semble pas contaminer Owen qui réalise rapidement que la théorie et les recherches ne sont pas faites pour lui et choisit de ne pas faire de propositions. Côté cœur, Harder, Better, Faster, Stronger nous permet à nouveau de rencontrer Clive, le potentiel petit ami de Maggie... mais qui risque de ne pas rester très longtemps dans la vie de la jeune femme alors qu'elle réalise qu'elle partage beaucoup plus de centres d'intérêt avec Jackson.