Après nous avoir fait peur en "s'attaquant" à Bailey dans (Don't Fear) The Reaper, les scénaristes de la saison 14 de Grey's Anatomy semblent décider à nous offrir un épisode plus léger avec Harder, Better, Faster, Stronger, le chapitre diffusé jeudi 8 février. Sa bande-annonce a été dévoilée et montre les médecins du Grey/Sloan Memorial s'affrontant au cours du fameux concours pour la meilleure Innovation Médicale sponsorisé par un donneur anonyme - il s'agit en réalité de Jackson - et arbitré par April. La jeune femme s'étant fait voler le droit de participer par Webber, elle semble bien vouloir se venger en mettant des objectifs impossible à atteindre pour ses collègues.

Et alors que le personnage joué par Sarah Drew - dont la foi a été mise à rude épreuve dans Personal Jesus - profite au maximum du pouvoir qui lui a été conféré, les autres médecins se donnent corps et âme au concours. Ou plutôt "sans âme" puisque le trailer de ce douzième épisode de la saison 14 de Grey's Anatomy montre combien tous les coups sont permis pour décrocher le financement réservé au meilleur projet. Après avoir décroché un Harper Avery Award pour son opération révolutionnaire sur la sœur d'Owen, Meredith ressent évidemment une pression supplémentaire par rapport à ses amis. Va-t-elle réussir à impressionner ses pairs ? La réponse ne se fera pas attendre puisque la bande-annonce de Harder, Better, Faster, Stronger se termine par Webber criant "Les résultats ont été dévoilés" !