Si Bailey est l'un des - rares - personnages originaux de Grey's Anatomy, son passé reste une énigme. Bien sûr, les quatorze années de diffusion nous ont permis de dénicher quelques indices ça et là mais son éducation, sa famille restent un mystère. Jusqu'à la diffusion de (Don't Fear) The Reaper. Si la bande-annonce de l'épisode 11 de la saison 14 de la série médicale nous a permis de savoir que Miranda allait être victime d'une crise cardiaque, elle avait laissé de côté la plongée dans l'enfance du médecin. Au cours de ces 42 minutes exclusivement consacrées au personnage, nous apprenons donc que Bailey a été élevée par une mère surprotectrice, vivant dans la crainte que son enfant se blesse. Une peur due au fait que Miranda a eu une grande sœur morte à deux mois d'une maladie incurable.

Mais (Don't Fear) The Reaper se concentre également sur la Bailey d'aujourd'hui et sur son combat constant pour se faire entendre en tant que femme de couleur évoluant dans un univers médical majoritairement composé d'hommes blancs. Alors qu'elle est hospitalisée au Seattle Presbyterian, elle essaye de convaincre coûte que coûte des médecins plus que sceptiques qu'elle est victime d'une crise cardiaque alors que ses résultats ne sont guère inquiétants. Convaincue pourtant de son diagnostic, elle finit par faire appel à Maggie Pierce après qu'un psychologue a tenté de lui faire comprendre que son état était simplement dû au stress permanent qu'elle subissait quotidiennement.

Pendant tout ce temps, elle choisit de cacher son hospitalisation à son mari Ben (Jason George) alors que celui-ci s'entraîne dur pour sa nouvelle carrière de pompier. Carrière qui sera d'ailleurs au cœur du spin-off de Grey's Anatomy, dont le titre a enfin été dévoilé, dont l'action se déroulera dans une caserne située à quelques rues du Grey Sloan Memorial. Après nous avoir provoqué quelques sueurs froides - avec un arrêt cardiaque pour Bailey en pleine opération, tout est bien qui finit bien pour le personnage joué par Chandra Wilson. Reste à savoir comment ce "contretemps" va impacter l'organisation de l'hôpital...