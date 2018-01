Grey’s Anatomy a connu de nombreux allers et venus de personnages, mais les visages que l’on connait et suit depuis 14 saisons nous confère un attachement particulier. Aussi, quand (Don’t Fear) The Reaper met en danger Bailey – que l’on pensait immortelle – c’est tout notre sang qui ne fait qu’un tour ! La bande-annonce de l’épisode 10 a été dévoilée et met en scène le personnage joué par Chandra Wilson alors qu’elle souffre d’une crise cardiaque. Et si dans les premiers temps, on reconnait bien la force de la chirurgienne : « Ce n’est pas une artère bouchée qui va m’arrêter », le trailer de ce nouveau chapitre de la série médicale se termine par une inquiétante alarme : celle d’un arrêt du cœur. Se pourrait-il que les scénaristes veuillent faire disparaître Bailey afin de laisser le champ libre à son mari, Ben, de se donner corps et âme au spin-off de Grey’s Anatomy, dont les premières photos ont déjà été publiées ?

A croire Krista Vernoff, la nouvelle showrunner de la série médicale, Bailey ne court aucun danger. Pour autant, la bande-annonce de (Don’t Fear) The Reaper n’a pas été du goût des fans de la série qui ont pris d’assaut Twitter – en s’adressant directement à Shonda Rhimes qui a laissé les rênes de ses séries sur ABC pour aller sur Netflix – priant que leur personnage préféré survive à cette attaque. On imagine mal comment Grey's Anatomy pourrait se remettre de la disparition de l'un de ses visages historiques mais certainement que cet incident de santé aura des conséquences pour Bailey et pour le Grey/Sloan Memorial qu'elle mène d'une main de maître.