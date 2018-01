La bande-annonce de Personal Jesus, l'épisode 10 de la saison 14 de Grey's Anatomy, nous révélait qu'Alex et Jo étaient les principaux suspects dans l'accident de Paul Stadler. Rappelez-vous dans 1-800-799-7233, le chapitre précédent, nous apprenions dans la dernière scène que l'ex mari de Jo, avait été renversé par une voiture. Meredith avait alors immédiatement soupçonné ses deux amis. Des soupçons qui se confirment dans le premier extrait de ce nouvel épisode où l'héroïne leur conseille même de s'enfuir vers le Canada en leur précisant que s'ils partaient immédiatement "ils pourraient y être avant midi pour le déjeuner"

Et si Amelia déclare que les blessures de la victime ne sont pas mortelles, la tentative de meurtre est bel et bien là. Mais après avoir clamé leur innocence à Meredith, Alex et Jo se demandent si finalement la coupable ne serait pas Jenny - jouée par Bethany Joy Lenz, célèbre héroïne des Frères Scott. Dans le mid season premiere, le personnage joué par Camilla Luddington avait, en effet, eu une conversation avec la fiancée de Paul l'exhortant à fuir les violences qu'elle devait, elle aussi, subir. Malheureusement, elle avait préféré rapporter les propos à sa moitié déclenchant une terrible colère. Aurait-elle changé d'avis par rapport à Paul ? La réponse ce soir !