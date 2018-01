Si l'extrait de Personal Jesus, l'épisode 10 de la saison 14 de Grey's Anatomy, se concentrait sur Jo et Alex et leur possible culpabilité dans l'accident de Paul, l'intrigue principale de ce nouveau chapitre tourne en réalité autour d'April. L'April, si pieuse, a sa foi mise à rude épreuve quand une succession d'événements lui fait perdre tour à tour trois de ses patients pendant qu'un quatrième remet en question la véracité de la Bible. L'épisode commence avec Paul Stadler, l'ex-mari de Jo renversé par une voiture. April est chargée de le soigner mais ses blessures semblent sans grande gravité.

Arrive une jeune femme enceinte, Karin. Vive, ironique et citant les Écritures Saintes, elle ressemble étrangement au personnage joué par Sarah Drew. Et pour une raison précise : c'est la femme de Matthew, l'ex-fiancé d'April que cette dernière a fui le jour de leur mariage pour suivre Jackson. Une situation délicate que la chirurgienne essaie de gérer au mieux et ce, même lorsqu'elle doit faire face à son ancien amoureux qui lui rappelle combien elle l'a fait souffrir. Enfin, un troisième patient passe la porte des urgences - transporté par Ben Warren qui a commencé son stage chez les sapeurs-pompiers - il s'agit d'Eric, un jeune adolescent de couleur qui s'est fait tiré dessus par les forces de l'ordre. Le jeune garçon voulait rentrer chez lui, le policier pensait qu'il cherchait à s'introduire dans la maison pour la cambrioler.

Alors que Karin a accouché d'une jolie petite fille, son état se dégrade soudainement et malgré les efforts d'Arizona pour la sauver, elle périt sur la table d'opération. La tension de la jeune femme étant anormale, April n'a pas su repérer la dégradation de son état à temps. Tout d'abord considéré comme sauf, la condition d'Eric empire, elle aussi, et le jeune garçon meurt. Une injustice qui touche particulièrement Jackson et Bailey, cette dernière se voyant contrainte d'avoir une conversation avec son fils Tuck sur le comportement à adopter en cas d'arrestation injustifiée - autre que liée à sa couleur de peau - par la police. Enfn, Jenny - jouée par Bethany Joy Lenz, héroïne des Frères Scott - et Jo décident de faire don des organes de Paul, déclaré cliniquement mort après s'être heurté la tête contre son lit d'hôpital en voulant frapper sa fiancée.