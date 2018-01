Dans le mid season premiere de la saison 14 de Grey's Anatomy, Jo devait affronter son douloureux passé alors que son mari Paul Stadler débarquait au Grey/Sloan hospital. Se présentant comme la victime de la folie de la jeune femme, il avait cherché à convaincre Meredith de sa bonne foi. En vain, l'héroïne s'était rangée immédiatement du côté de son amie et avait même échafaudé un stratagème pour acculer le bourreau à signer les papiers du divorce. L'épisode se terminait avec l'admission aux urgences du personnage joué par Matthew Morrison, renversé par une voiture et rapidement les accusations de Meredith envers Alex et Jo d'être à l'origine de "l'accident".

La bande-annonce de Personal Jesus se focalise donc sur le trio de personnages avec l'héroïne passant tour à tour du rôle d'accusatrice à celui de conseillère face à ses deux amis préférant rester mutiques. Bien évidemment, le trailer de ce dixième épisode ne donne aucune réponse quant à la culpabilité du couple - il faudra regarder ce nouveau chapitre jeudi soir - mais selon les dires de Matthew Morrison qui déclarait que Paul Stadler allait jouer un rôle important dans la saison 14 de Grey's Anatomy, il semblerait que Jo et Alex doivent encore gérer la présence de l'ex-mari de la jeune interne le temps de quelques intrigues.