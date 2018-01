La bande-annonce du mid-season premiere de la saison 14 de Grey's Anatomy a permis de calmer l'impatiencedes fans qui bout depuis la pause de la série en novembre dernier. Pour autant, ils ne peuvent s'empêcher de compter les heures restantes avant le retour de la série médicale. Aussi, pour calmer ces afficionados, ABC a mis en ligne une série de webisodes inédits, intitulé B-Team, tous réalisés par Sarah Drew alias April Kepner. L'actrice américaine a ainsi dirigé les nouveaux internes dans des mini-chapitres où ils affrontent de nouveaux cas aux côtés de médecins chevronnés. L'occasion de retrouver Alex, Maggie, le Dr Webber et bien entendu Bailey dans un format plus condensé.

Fidèle à la configuration des épisodes en ligne, ces six épisodes font à peine plus de deux minutes chacun. En outre, leur titre B-Team est un hommage à L'Agence Tous Risques, célèbre série des années 80, qui se nommait en version originale The A-Team. Un jeu de mots humoristique, clairement destiné à montrer l'amateurisme dont fait preuve les jeunes internes que l'on a vu arriver en tout début de la saison 14 de Grey's Anatomy. Des webisodes réussis qui malgré leur brièveté n'ont rien perdu de la patte scénaristique de la série médicale et qui nous permettent d'attendre jusqu'au 18 janvier de manière plus sereine !