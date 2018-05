Grey's Anatomy saison 14 : Respirez, April et Arizona ne mourront pas dans le Season Finale

Les épisodes défilent et la fin de la saison approche. Et cette échaénce, aucun fan de la série ne veut la voir venir. Pourtant, dans le dernier épisode, April et Arizona vont tirer leur révérence et quitter la série. Les informations concernant leur départ ont été minces et plus d'une fois, on a eu peur que les scénaristes ne les suppriment. Par chance, cela ne devrait pas le cas. Oui, elles vont vivre et oui, même si l'on pleurera, les adieux seront moins douloureux. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Ellen Pompeo qui le dit.

"On ne se fait tuer violemment uniquement lorsque l'on ne s'est pas bien comporté. Si tu es un acteur sympa, t'as une mort sympa", a expliqué l'actrice à Entertainment Tonight. Nous voilà rassurés. Aussi, notez que normalement, aucune mort n'est à prévoir puisque 'leurs fins ne seront pas tragiques'. On sait que le final de la saison sera dévastateur mais c'est déjà rassurant. L'épisode tant attendu sera diffusé d'ici quelques semaines sur ABC.