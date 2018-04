Grey's Anatomy saison 14 : Après April et Arizona, un autre personnage pourrait quitter la série 

La saison 14 de Grey's Anatomy est actuellement diffusée aux Etats-Unis, ce qui nous rapproche de plus en plus du final - et donc, du départ d'April et Arizona. Si concernant ces deux personnages les théories sont nombreuses (Arizona à New-York et pourquoi pas, April de nouveau en couple avec Matthew), c'est un tout autre personnage qui nous intéresse aujourd'hui : Sam Bello. Dans l'épisode 19 de la saison 14 (intitulé Beautiful Dreamer), une agence gouvernementale va débarquer à l'hôpital. Et évidemment, ce n'est pas pour demander un traitement ou une opération. Le synopsis de l'épisode est plutôt clair : Un agent viendra dans le but d'emmener un médecin travaillant sous DACA. Pour vous donner une idée, ce dispositif (mis en place sous Barack Obama) permet à des immigrés de rester sur le territoire américain et de demander un permis de travail - s'ils se plient à certaines conditions.

Les premières images de l'épisode Les premières images de l'épisode Les premières images de l'épisode Les premières images de l'épisode

Sauf que depuis, les choses ont changé. Donald Trump est au pouvoir et ce type de dispositif n'est pas bien vu. A en croire les photos promotionnelles dévoilées avant la diffusion de l'épisode, Sam pourrait bien se retrouver confrontée à cette agence. De plus, l'actrice qui l'incarne devrait rejoindre le projet du reboot de Roswell - raison de plus pour qu'elle quitte Grey's Anatomy. Sam sera t-elle la prochaine sur la liste ? Réponse sur ABC.