Dans le synopsis de l'épisode 4 de la saison 14 de Grey's Anatomy, Ain't That A Kick in The Head, Richard et Bailey étaient présentés comme étant "à la recherche des stars de la médecine de demain". Eh bien il semblerait que ces potentielles stars se trouvent dans la nouvelle salve d'internes que va accueillir le Grey/Sloan Hospital. Les dignes successeurs d'Andrew, Stephanie et Jo seront au nombre de six dont un visage familier, particulièrement pour cette dernière puisqu'il s'agit du jeune homme avec qui elle a eu des rapports intimes dans le double season premiere. L'acteur, Jake Borelli, jouera Levi, un personnage récurrent pour le plus grand bonheur du personnage interprété par Camilla Luddington !

Les nouveaux internes de Grey's Anatomy

Les cinq autres internes se nomment Vik (Rushi Kota), Taryn (Jaicy Elliot), Casey (Alex Blue Davis), Sam (Jeanine Mason) et Dahlia (Sophia Taylor Ali). Qui parviendra à convaincre Bailey et Richard qu'il est digne de rester au Grey/Sloan Hospital ? La réponse dans les prochains épisodes. Tous les personnages ayant été engagés en tant que "récurrents", nous devrions les croiser plus d'une fois lors de cette 14e saison de Grey's Anatomy et nul doute qu'ils devront grandement contribuer à tenir la promesse des scénaristes de donner un ton plus léger et plus drôle à la célèbre série médicale !