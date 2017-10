Lorsque les fans de Grey's Anatomy ont appris que c'était bien Jason George qui allait assurer la transition entre la série médicale et sa déclinaison chez les pompiers, les questions sur le couple qu'il forme avec Bailey ont commencé à affluer. Des interrogations balayées par les scénaristes qui ont assuré que l'histoire entre les deux médecins avaient encore de beaux jours devant elle. Pour autant, il semblerait bien que Ben Warren remise sa blouse de praticien au placard pour endosser l'uniforme de soldat du feu. Et il sera accompagné de cinq autres acteurs, également au générique de ce spin-off qui n'a pas encore de titre.

Ainsi Jay Hayden (vu dans The Catch, série également produite par Shonda Rhimes), Okieriete Onaodowan, Danielle Savre, Barrett Doss et peut-être le plus connu : Grey Damon qui jouait dans Aquarius viennent compléter le casting de cette nouvelle série de ABC attendue pour la mi-saison. Jaina Lee Ortiz avait déjà été annoncée, avec les premiers détails du spin-off il y a quelques semaines, comme étant l'une des héroïnes principales. Des noms relativement inconnus - comme les acteurs de Grey's Anatomy au lancement de la série - qui auront là une plateforme de choix pour laisser parler leur talent.