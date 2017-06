Grey's Anatomy saison 14 : Ces autres séries qui ont fait revenir des personnages qu'on croyait morts

Si vous suivez de nombreuses séries, il y a des chances pour que vous ayez été choqués par la mort de l'un de vos personnages favoris. Game of Thrones, Sherlock, 24h Chrono... quelle que soit la série, les scénaristes aiment bien jouer avec nos nerfs - et nous, on aime aller lire les réactions sur Twitter. Dernièrement, une théorie a d'ailleurs fait le tour de la toile, attestant que Derek Shepherd de Grey's Anatomy serait vivant - Lui aussi, il nous aura fait pleuré. Du coup, on vous offre un petit top des morts qui nous ont choqués... avant d'être "annulées" - si l'on peut dire.

Tony, de retour dans la saison 7 de 24h

Lorsque Tony meurt dans la saison 5, c'est une perte immense pour tous les personnages. Mais dans la saison 7, il fait son grand retour. On apprend que cette mort n'était qu'un mensonge et qu'au final, il est un ennemi du gouvernement (et de Jack).

Jon Snow nous a fait une belle frayeur

On n'a pas oublié le final de la saison 5 : Jon Snow, étendu sur le neige avec le regard vide. Pendant des mois, on a attendu fébrilement le verdict : était-il mort ou pas ? On a prié, on a pleuré et finalement, il est revenu - pitié, n'y touchez plus. Merci.

Alison est revenue dans la saison 4

Dans Pretty Little Liars, rien n'arrête les scénaristes - vraiment rien. Pour preuve, la saison 7 a battu des records (avec la grossesse d'Alison, justement). Et dans la série, tout au début, on la pensait morte. Un beau jour, Alison est revenue dans la saison 4, expliquant qu'elle avait simulé sa mort.

Le saut de Sherlock

Avouez-le, si vous suivez Sherlock, vous avez regardé l'épisode où il saute du toit des centaines de fois pour essayer de comprendre COMMENT il a pu s'en sortir. Sherlock saute, John le voit, il touche son cadavre et deux ans plus tard, Sherlock réapparait. On le savait qu'il reviendrait, évidemment. Mais comme le légiste, on a élaboré quelques théories.

Daniel, de retour dans Fear The Walking Dead

La semaine dernière, AMC a diffusé l'épisode 3 de la saison 3 de Fear The Walking Dead. Et à la fin, surprise ! Victor Strand est tombé nez à nez avec Daniel - Daniel que l'on croyait mort dans un incendie.

Derek est-il de retour ?

Derek est-il vraiment mort ? Depuis qu'une théorie est devenue virale, on se pose la question. Evidemment, ce serait gros. Mais connaissant Shonda Rhimes, c'est possible : lorsque la série s'achèvera, nous saurons si Meredith avait Alzheimer comme sa mère et si elle a transformé son divorce en veuvage. Mais d'ici là, patience !