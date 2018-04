Grey's Anatomy saison 14 : Arizona sur le départ, on sait (peut-être) comment elle quittera le show

On en parle depuis des semaines et c'est probablement la plus grande angoisse des fans (purs et durs) de la série : comment Arizona et April quitteront-elles le show ? On prie pour qu'elles ne disparaissent pas de façon radicale - on a vu passer bien trop de morts dans cette série. Mais on ne va pas se mentir, jusqu'à ce que le final soit diffusé, c'est une hypothèse qui restera ancrée dans nos têtes. Mais pour les plus impatients, un indice pourrait bien donner une idée de la façon dont le personnage quittera le Grey Sloan Memorial Hospital. Attention, si vous ne voulez rien savoir quant à la suite, surtout, éloignez vous de cette page.

On a longtemps pensé qu'Arizona pourrait prendre un avion pour New York afin de se rapprocher de Callie (rappelons que leur fille vivait mal la séparation). Mais visiblement, c'est le docteur Herman qui pourrait bien changer la donne. Apparement, l'épisode Cold As Ice (qui sera diffusé le 10 mai prochain) verra le docteur Herman réapparaître avec, en plus, une proposition difficile à refuser pour Arizona. Aurait-elle droit à une opportunité en or comme ce fut le cas pour Cristina ? Seul le temps le dira. Mais si le synposis délivré par la chaîne va en ce sens, on ne peut qu'y croire. Reste maintenant à savoir comment April s'en ira... et ça, on préfère ne même pas y penser.