Passé le choc de l'annonce de leur départ, on pense maintenant à la façon dont Arizona et April vont quitter la série. Clairement, on n'aura pas les nerfs de voir deux morts supplémentaires - et encore moins celles de ces deux personnages. Après Derek, Lexie, Mark et George, on n'aura pas la force de voir ne serait-ce qu'un personnage en sang après un énième accident. Alors la question se pose : Comment Arizona et April partiront-elles ? Apparemment, la fille d'Arizon et Callie (Sofia) pourrait avoir quelque à chose à voir avec tout ça. Pour rappel, Sofia a rejoint Arizona récemment à Seattle et depuis, elle vit mal la séparation.

Se pourrait-il qu'elle parte pour New York ?

Clairement, le mal du pays finira par ressurgir, quoiqu'Arizona puisse faire pour aider sa fille à aller mieux. Alors la théorie la plus plausible, ce serait qu'elle décide de partir pour New-York avec elle. En s'installant là-bas, Arizona pourrait renouer avec Callie et surtout, elle verrait sa fille tous les jours - sans avoir à monter dans un avion. EVidemment, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'un happy end (et les happy end, ce n'est pas le point fort de Grey's Anatomy).

La saison 14 touchera bientpot à sa fin sur ABC, il ne nous reste donc plus longtemps pour réfléchir !