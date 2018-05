Grey's Anatomy saison 14 : April prête à partir, Sarah Drew met les choses au clair avec les fans

On ne va pas se mentir, la séparation de Jackson et April est probablement l'un des pires coups durs que l'on ait pu vivre dans la série - avec le crash et la mort de Derek, bien évidemment. Mais jusqu'au bout, on a cru que le couple presque mythique se retrouverait. Malheureusement, l'annonce du départ de Sarah Drew nous a obligés à revoir nos plans : Jackson est maintenant avec Maggie tandis que dans l'épisode 23, on apprenait qu'April fréquentait de nouveau Matthew. Toujours est-il que du côté de certains fans, la romance entre la soeur de Meredith et le Dr. Avery n'a pas fait l"unanimité - ce qui a forcé l'actrice à s'exprimer.

Please read. Sending you all love. pic.twitter.com/VOW6fet7Ht — Sarah Drew (@sarahdrew) 8 mai 2018

"Jai besoin de dire quelque chose à certains d'entre vous", a t-elle ainsi écrit. "Je dis "certains" parce que je sais qu'une majorité d'entre vous ne participe pas à tout cela. Ecoutez, je sais que ces personnages représentent beaucoup pour vous - croyez-moi, ils représentent énormément pour moi aussi- mais je ne me sens pas défendue lorsque vous attaquez mes amis. Ma belle, aimante et loyale soeur, Kelly, est une brillante co-équipière, incroyablement talentueuse qui dédie TOUJOURS tout à l'histoire qu'on lui demande de raconter. S'il vous plaît, arrêtez de l'attaquer parce qu'elle fait son travail. Quand vous lui faites du mal, vous me faites du mal. Quand vous vous montrez gentils avec elle, vous l'êtes aussi avec moi. S'il vous plaît, soyez gentils". Ce message, posté sur Twitter, a pour but de rétablir l'ordre au sein des fans du show. Bien sûr, tous n'attaquent pas l'interprète de Maggie (encore heureux...!) mais parfois, les acteurs sont bien obligés de prendre la parole.

Le dernier épisode d'April sera diffusé cette semaine sur ABC mais d'ici là, on a encore le temps de se préparer.