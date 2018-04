Grey's Anatomy saison 14 : April out, les premiers indices sur son départ

Comment le personnage d'April quittera t-il la série ? Les hypothèses ne manquent pas, on est même allé jusqu'à penser qu'elle pourrait mourir (même si, reconnaissons-le, c'est un peu radical). Vous le savez, April et Arizona quitteront le show à l'issue de la saison 14 (diffusée actuellement aux Etats-Unis) mais pour l'heure, rien n'a été confirmé. On suppose qu'Arizona s'envolera pour New York avec sa fille mais en ce qui concerne April, rien (absolument rien) n'a été révélé. Or, quelques indices viennent de tomber.

Comment April quittera t-elle la série ?

Il semblerait que Matthew (ex fiancé d'April) soit de retour dans l'épisode 19 de la saison 14. La raison ? Son fils aura besoin de soins et visiblement, c'est Arizona qui s'en occupera. April, elle, devrait l'aider dans sa tâche. Attention, on insiste sur le conditionnel : à partir de là, il se pourrait qu'April se rapproche de matthew. On ne dit que les deux ex vont se retrouver mais il est fort possible qu'April se confie à lui. En réalité, on se fiche pas mal de la façon dont April quittera le show. Tout ce que l'on veut, c'est qu'elle reste en vie. On a déjà vu bien trop de morts dans Grey's Anatomy.

Verdict d'ici quelques semaines sur ABC.