April et Arizona ont tiré leur révérence cette semaine dans le dernier épisode de la saison 14 de Grey's Anatomy. Et pour nous, c'est l'occasion de s'interroger : à quelle héroïne ressembles-tu le plus ?

1. Si tu étais médecin, quelle spécialité choisirais-tu ? a La pédiatrie, tu adores les enfants

b La neurochirurgie, tu aimes quand c'est compliqué

c Le trauma ! Au moins, il y a de l'action