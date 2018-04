Grey's Anatomy saison 14 : April de nouveau en couple ? 

Le couple formé par April et jackson restera probablement l'un de nos favoris dans l'histoire de Grey's Anatomy (évidemment, Derek et Meredith détiennent la première place dans nos coeurs). Toujours est-il que jusqu'au bout, on a espéré que Japril revienne. Malgré les épreuves, Jackson et April auraient très bien pu se rerouver sauf que le départ de Sarah Drew a quelques peut ruiner ces plans. Alors que tout le monde se demande comment April quittera le show, certains imaginent qu'elle pourrait retrouver l'amour et partir droit vers une nouvelle vie. Et le plus beau, c'est que dans l'épisode précédent, April a révélé au docteur Bailey qu'elle voyait bel et bien quelqu'un. D'accord. Mais, qui ?

En fait, il n'y a pas énormément d'options. Pour certains, April pourrait bien fréquenter Tom. Ils ont eu une aventure, Tom a montré qu'il était quelqu'un de bien. L'autre option reste Matthew. April et lui ont un passé difficile mais depuis qu'elle a pris soin de son bébé, les choses se sont fluidifiées entre eux. April partira t-elle avec l'un d'eux ? Il faudra attendre encore un peu pour le savoir. Mais du moment qu'elle obtient ce qui se rapproche le plus d'un happy end, on ne trouvera rien à redire.