La bande-annonce de l'épisode 4 de la saison 14 montrait une Amelia profondément inquiète quant à l'intervention qu'elle devait subir. Dans une interview donnée au site américain TVline, l'interprète de la brillante neuro-chirurgienne, Caterina Scorsone, fait écho à ce sentiment : "D'un côté, c'est absolument terrifiant. Quelqu'un va ouvrir son cerveau pour lui retirer une tumeur et bien qu'elle soit un as dans son domaine, ce n'est pas elle qui opère. D'un autre, c'est un soulagement de savoir enfin d'où vient son comportement si imprévisible. Elle pouvait avoir des réactions complètement folles et ne savait même pas les expliquer. Comme s'enfuir de son propre mariage."

Est-ce à dire qu'Amelia pourrait revenir avec Owen après son opération ? "Ils se sont mariés très récemment et sans doute que sa tumeur a eu un impact sur sa vie de couple et le chaos qui a suivi. Certainement qu'ils auront quelques ajustements à prévoir." On sait à présent que la "bénédiction" de la neuro-chirurgienne donnée à Owen pour qu'il entame une relation avec Teddy était due à sa maladie. Il reste donc de l'espoir pour l'un des rares couples de Grey's Anatomy ! La semaine prochaine, la série médicale nous offrira un épisode flashback concentré sur Owen, Megan, Teddy et Nathan à l'époque où ils étaient tous dans l'armée.