Grey's Anatomy Saison 14 : Alerte, deux actrices annoncent leur départ de la série !

Si vous êtes fan de la série, il va falloir vous préparer au choc : deux actrices principales du show viennent d'annoncer leur départ. Oui, Jessica Capshaw et Sarah Drew ( qui interprètent respectivement Arizona et April) quitteront Grey's Anatomy à l'issue de la saison 14. C'est le site Deadline qui a annoncé cette triste (et choquante) nouvelle. Visiblement, les deux actrices ont justifié leur départ en évoquant des "raisons créatives".

La bonne nouvelle, c'est qu'Ellen Pompeo est toujours dans les rangs (mais ça, on le savait). Mais clairement, le départ de Jessica Capshaw et de Sarah Drew devrait secouer les inconditionnels de la série. Pour rappel, elles y interprètent leurs rôles depuis près de dix ans. Et en dix ans, on s'attache...

"Les personnages d'Arizona et d'April font partie intégrante de Grey's Anatomy grâce au travail extraordinaire de Jessica Capshaw et de Sarah Drew. En tant qu'écrivains, notre travail consiste à suivre les histoires et, parfois, cela signifie dire au revoir aux personnages que nous aimons. Ce fut une joie et un privilège de travailler avec ces actrices incroyablement talentueuses.". Shonda Rhimes a ajouté : "Il est toujours difficile pour moi de dire au revoir à l'un de mes personnages. Arizona Robbins et April Kepner sont non seulement aimées mais emblématiques - les communautés LBGTQ et chrétiennes sont sous-représentées à la télévision. Je serai toujours reconnaissante envers Jessica et Sarah pour avoir donné vie à ces personnages avec une telle performance et pour avoir inspiré des femmes du monde entier. Elles feront toujours partie de notre famille Shondaland", a expliqué Krista Vernoff (showrunner). Pour l'heure, on ne sait pas comment les personnages quitteront le show. Un départ ? Une promotion ? Pire, une mort ? On ne sait pas (et ce n'est pas plus mal). Mieux vaut prendre du temps pour se remettre du choc.

