Treize années de succès et un nouveau spin-off en préparation pour Grey's Anatomy, voilà de quoi faire pâlir d'envie de nombreuses jeunes séries qui peinent de plus en plus à s'imposer dans le paysage télévisuel américain. Pour autant, force est de reconnaître que la saison 13 de Grey's Anatomy n'a pas été la meilleure de la série médicale. La faute au manque réel d'enjeux des intrigues - la querelle entre Jo et Alex aurait pu être réglée avec une simple conversation, l'arrivée de Minnick n'a jamais été une menace - et à un rythme souvent lent. Mais quelques épisodes sont pourtant sortis du lot. Des chapitres qui nous ont font réaliser que Grey's Anatomy n'avait pas dit son dernier mot et qu'elle était encore capable de surprendre et d'émouvoir.

L'introduction du double épisode final est le meilleur chapitre de la saison 13 de Grey's Anatomy. Une première place obtenue grâce à l'impeccable interprétation de Jerrika Hinton - Stephanie Edwards - prête à tout pour sauver une petite fille des mains d'un psychopathe. True Colors est un concentré d'action qui nous a montré l'étendue du jeu de l'actrice que l'on va fortement regretter !

SI Meredith Grey n'est pas l'une des héroïnes les plus attractives de la télévision américaine, le huis-clos aérien mis en scène dans In The Air Tonight nous a tout de même permis de la voir sous un autre angle : fragile et dans le même temps capable des actes de bravoure les plus fous dans des circonstances impossibles.

Tout en délicatesse, Be Still, My Soul nous a montré l'amour inconditionnel qui lie Maggie à sa maman. Une relation puissante qui a rendu cet épisode émouvant et authentique : la jeune sœur de Meredith hésitant entre son rôle de médecin et celui d'une fille assistant au lent déclin de sa mère.