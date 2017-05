Quiconque ayant vu l'héroïque Stephanie Edwards dans l'épisode 23 de la saison 13 de Grey's Anatomy a certainement retenu son souffle dans l'attente de savoir si la jeune femme avait survécu à la terrible explosion. (Attention SPOILERS, il est encore temps d'arrêter là votre lecture). Eh bien qu'ils recommencent à respirer puisque Ring of Fire nous apporte la réponse, qui est : "oui mais non sans mal". En effet, après avoir tenté - vainement - d'éviter l'explosion, l'interne doit faire preuve d'ingéniosité pour soigner la jambe gravement blessée d'Erin, la petite fille qui est avec elle, tout en essayant de lutter contre les flammes. Mais n'est pas Stephanie Edwards qui veut : la jeune femme réussit à stopper l'hémorragie et à sortir de l'étage en feu. Loin d'être au bout de ses peines, mais portée par l'adrénaline, elle continue de défier le terrible incendie afin d'accéder au toit et protéger Erin qui perd de plus en plus de sang. Alors que le cœur de la petite fille s'arrête, Stephanie se lance dans un massage cardiaque frénétique jusqu'à ce que Warren les trouve.

L'action - très efficace - prenant une place prépondérante dans Ring Of Fire, les intrigues secondaires sont plus psychologiques et personnelles. Dans True Colors, Owen apprenait que sa soeur Megan (jouée par Bridget Regan) était vivante, après avoir été retenue captive dans une cave pendant 10 ans. Dans le season final, nous nous attendions à ce qu'il la rencontre enfin mais, fidèle à sa réputation, Shonda Rhimes a préféré nous montrer le parcours de Hunt et d'Amelia, leur rapprochement, et de laisser les retrouvailles pour la saison prochaine. Néanmoins après avoir retrouvé une telle proximité, nous imaginons mal comment le couple pourrait rester séparé. Pour autant, le retour de Megan va certainement avoir un impact de taille sur Owen et on peut se demander quelles seront les conséquences sur sa relation avec Amelia. La même question pourrait d'ailleurs être posée à Nathan, qui était fiancé à Megan, quant à son histoire avec Meredith.

Enfin comme tout season final, Ring of Fire a clôturé certaines intrigues et en a semé d'autres. Après avoir été un sérieux sujet de discorde entre les médecins du Grey/Sloan Hospital durant toute la saison 13, ce dernier épisode de Grey's Anatomy a - enfin - vu le renvoi de Minnick. Bailey avouant que sa manière de toujours s'en tenir aux protocoles ne correspond à l'enseignement qu'elle a reçu de Webber. L'autre aveu surprenant vient d'April qui déclare extrêmement calmement à Maggie que Jackson a des sentiments pour elle et qu'elle en a également pour lui. "Jacksie", "Magson" va-t-il être le nouveau couple de la saison 14 de la série médicale ? Enfin, après tous ses efforts pour rester en vie, Stephanie Edwards décide de remiser sa blouse de médecin au placard et de profiter de la vie en dehors des murs d'un hôpital. Un départ bien regrettable, doit-on avouer, Jerrika Hinton a su conférer à son personnage une complexité intéressante. En outre, les pompiers étant particulièrement présent dans cet épisode, on peut imaginer sans mal qu'il aura également servi de pilote au spin-off de Grey's Anatomy qui a été récemment annoncé.