Depuis 13 ans, Grey's Anatomy nous en a fait voir de toutes les couleurs. Et quelque chose nous dit que cette saison ne sera pas différente. Alors que la petite bande poursuit sa route à l'hôpital, un rapprochement pourrait bien tout chambouler. Récemment, April et Jackson nous ont donné un peu d'espoir quant à leur relation : leur petite excursion et la confrontation entre le médecin et son père ont clairement mené à leur rapprochement et après ça, les fans ont sauté de joie. Ensuite, l'actrice Sarah Drew a même ajouté que l'un était la personne de l'autre. Mais, et si un rapprochement avec Maggie venait tout détruire ?

Depuis le mariage de Richard et de la mère de Jackson, Maggie et ce dernier sont comme frère et soeur. Pourtant, il y a toujours une complicité (pour ne pas dire ambiguïté) avec laquelle les scénaristes aiment jouer. Cela pourrait-il mener à une historie d'amour ? Dans la mesure où Maggie n'appréciera sûrement pas le rapprochement entre Nathan et Meredith, on pourrait l'imaginer se consoler avec Jackson. Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'ont pas manqué de faire savoir leur mécontentement. Déjà, ils espèrent une réconciliation définitive entre Jackson et April et ensuite, ils jugent cette relation incestueuse. Parce que Shonda Rhimes n'a peur de rien, il faudra attendre le 27 avril pour en savoir plus.D'ici là, on vous invite à vous remettre dans le bain avec le recap de l'épisode 20 de la saison 13.