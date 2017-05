Disons le tout-de-go : True Colors, l'épisode 23 de la saison 13 de Grey's Anatomy est le meilleur chapitre jusqu'ici de cette diffusion 2016/17. Parfaitement calibré, avec une action montant crescendo, il nous rappelle de quoi est capable la série médicale et nous interroge d'autant plus sur la tiédeur qui jalonne les intrigues depuis septembre dernier. La bande-annonce et le synopsis de True Colors nous avait prévenus : Stephanie était en danger et après avoir vu l'épisode, on se dit que "danger" était un bien faible mot. La journée commençant plutôt bien, Meredith se demande dans sa narration à quel moment et dans quelle mesure, le drame va pointer son nez. A peine le temps de se poser la question que deux officiers se pointent à la porte d'Owen pour l'informer que sa sœur, Megan (Bridget Regan) a été retrouvée dans une cave où elle a été retenue prisonnière et torturée pendant une décennie.

Une nouvelle qui chamboule complètement le médecin qui, de son propre aveu, avait abandonné tout espoir de la retrouver. Une situation difficile qu'il va affronter avec Amelia à ses côtés. Malgré leur différent, mari et femme semblent toujours là l'un pour l'autre et ces derniers rapprochements - dans l'ascenseur, lorsque Owen console la neuro-chirurgienne dans l'épisode 21 et ici dans True Colors - nous laissent de l'espoir quant à une possible réconciliation. Côté coeur, ce vingt-troisième chapitre de la saison 13 de Grey's Anatomy nous offre également un aperçu d'une potentielle aventure - et plus si affinités - entre Jackson et Maggie ainsi qu'un grand pas en avant dans la relation Meredith/Nathan avec la première voulant présenter le second à ses enfants. Mais alors que la sœur d'Owen - l'ancienne fiancée de Riggs - refait surface, quelles seront les conséquences de ce retour pour leur histoire ?

Stephanie Edwards, prise au piège

Mais la réelle héroïne de True Colors est Stephanie Edwards. Après avoir été suspendue pour son accès de rage dans Leave It Inside, le personnage joué par Jerrika Hinton revient au Grey Sloan Hospital et se retrouve à soigner un homme qu'elle suppose être la moitié d'un couple amoureux. Il s'avère en fait être un dangereux violeur. Une réalité à laquelle est également arrivée Bailey qui demande le confinement de l'établissement afin d'empêcher le criminel de s'enfuir. Mais celui-ci n'a pas dit son dernier mot et prend en otage Stephanie qui n'a d'autre choix que de l'aider à s'enfuir. Mais alors que le bâtiment est passé au peigne fin par les agents de sécurité, il décide de déclencher un incendie afin de débloquer les portes. Prise au piège et poussée par l'instinct de protéger la jeune sœur d'un bébé rentré à l’hôpital un peu plus tôt dans la journée, Edwards asperge le psychopathe d'un liquide hautement inflammable, le transformant en homme torche. Dévoré de douleurs par les flammes, l'homme s'évanouit près d'un réservoir d'oxygène déclenchant une explosion qui souffle complètement Edwards...