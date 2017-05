La fin est proche pour la saison 13 de Grey's Anatomy ! Après l'épisode 24 diffusé le 18 mai, la série médicale - toujours n°1 dans sa catégorie - s'en ira pour sa traditionnelle pause estivale. Mais avant de tirer sa révérence, le programme phrase d'ABC semble bien décider à jouer avec nos nerfs. Introduction du double épisode qui conclura cette diffusion 2016/17, True Colors nous dévoile une bande-annonce particulièrement redoutable. Une vidéo qui met en scène tout le cast de la série avec un focus sur Stephanie Edwards et Owen Hunt. Un focus qui ne laisse présager rien de bon, a fortiori quand on sait que de nombreux personnages se retrouveront en danger dans le season finale de cette saison 13 de Grey's Anatomy.

Une inquiétude entérinée par le synopsis de True Colors dévoilé par SpoilerTV : "Les médecins du Grey/Sloan Hospital se réunissent autour d'un cas médical impliquant un patient dangereux. Pendant ce temps, Owen apprend une nouvelle qui va le chambouler et pousser Amelia à monter au créneau afin d'être à ses côtés. Enfin, Alex se rend à une conférence médicale après avoir fait une révélation choquante". Une saison 13 qui semble vouloir se terminer sur les chapeaux de roues, et c'est tant mieux. La tiédeur des intrigues qui a été l'apanage des épisodes diffusés depuis septembre dernier devenait de plus en plus difficile à supporter.