Après un très bon épisode, In The Air Tonight, qui se concentrait sur les personnages de Nathan et de Meredith, Don't Stop Me Now, le chapitre diffusé ce soir, retrouve tout le casting de Grey's Anatomy. La bande-annonce montre, en effet, les deux amants terribles retrouver les couloirs du Grey/Sloan Hospital pour une conférence de presse célébrant leurs exploits médicaux de l'épisode dernier. Et alors que Nathan congratule le personnage joué par Ellen Pompeo, Maggie remarque leur proximité et comprend soudainement la nature de leur relation. Un secret qui pend comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Meredith depuis la saison dernière et qui éclate dans ce vingt et unième épisode de la saison 13 de Grey's Anatomy.

Et une fois n'est pas coutume, le synopsis de Don't Stop Me Now n'a que peu de rapport avec la bande-annonce qui est supposée l'illustrer. SpoilerTV résume, en effet, le chapitre ainsi : "Bailey et April s'attellent à réconcilier Richard et Catherine. Pendant ce temps, Eliza se fait très pressante envers Arizona et enfin, un des anciens patients d'Alex retourne au Grey/Sloan Hospital." Il semblerait qu'à l'approche de la fin de saison, Shonda Rhimes veuille boucler les intrigues initiées depuis septembre dernier afin d'ouvrir la voie à la saison 14. Une saison 14 qui se fera, d'ailleurs, sans l'un des personnages de Grey's Anatomy !