Après une semaine de repos où nous avons dû composer tant bien que mal avec son absence, Grey's Anatomy revient avec un nouvel épisode. Et à trois chapitres de la fin de cette saison 13, la série médicale a décidé de laisser éclater le secret qui hante Meredith depuis la saison dernière : sa relation avec Nathan Riggs alors que sa soeur, Maggie, est elle aussi intéressée par le chirurgien. La bande-annonce de Don't Stop Me Now montrait la jeune femme comprenant enfin la teneur de leur rapport. Des images qui font écho au premier extrait de cet épisode 21 de la saison 13 de Grey's Anatomy.

Le second extrait de Don't Stop Me Now se focalise, lui, sur les conséquences de ce secret, cela va sans dire, mais également sur le temps qu'il a duré. Lorsque Maggie s'assoit pour "déjeuner" avec sa sœur, elle la harcèle de questions. Qui était au courant pour elle et Riggs ? Embrasse-t-il bien ? Le tout avec une pincée d'agressivité passive qui ne laisse présager rien de bon pour les deux héroïnes. La dernier épisode de la saison 13 de Grey's Anatomy sera diffusé le 18 mai et d'ici là, il est fort à parier que Maggie donnera du fil à retordre à sa grande sœur ! Rendez-vous ce soir pour assister aux prémices du combat...