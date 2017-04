Dans l'épisode 18 de la saison 13 de Grey's Anatomy, "Be Still, My Soul", Maggie a eu droit à un adieu déchirant, et si vous n'avez pas le temps de regarder l'épisode, vous pouvez toujours sauter sur le récap de VirginRadio.fr. Mais les fans se préparent déjà à eu autre épreuve, le Season Finale qui arrive à grands pas. Shonda Rhimes a pour habitude de balancer de grosses bombes dans les derniers épisodes et visiblement, ce sera encore bel et bien le cas cette année ! Alors que l'ultime épisode est actuellement en tournage, les acteurs ont tenu à partager quelques infos dans une interview pour Entertainment Weekly. Kelly McCreary (Maggie) explique : "Cet épisode va faire beaucoup de bruit ! C'est un gros événement qui va choquer tout le monde." mais elle ne s'est pas arrêtée là.

L'actrice continue et dévoile que la lecture du script n'a pas été de tout repos, même pour les acteurs. "Quand on a lu le script tous ensemble, personne n'a pu s'empêcher de pousser des petits cris d'horreur ou de surprise. C'était hyper marrant. Clairement, vous devriez avoir peur pour tout le monde. C'est un événement qui va affecter tous les médecins de l'hôpital. Tout le monde est en danger !" Alors à quoi faut-il s'attendre pour ce nouvel épisode ? Vous le saurez bien assez vite, mais clairement, il y aura du drama ! En attendant d'en savoir plus, n'oubliez pas de regarder la bande-annonce et le synopsis de "What's Inside", l'épisode 19 de la saison 13 de Grey's Anatomy ! Attention, spoilers !