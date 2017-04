Que les cœurs fragiles s'abstiennent ! Si la bande-annonce de In The Air Tonight, l'épisode 20 de la saison 13 de Grey's Anatomy vous a secoué, c'est qu'elle a parfaitement réussi à résumer le danger planant au dessus des têtes de Riggs et de Meredith. Un danger dont on semble voir les prémices dans l'extrait du chapitre diffusé ce soir. En effet, alors que quelques turbulences viennent perturber le voyage des deux médecins, ils s'avouent qu'ils ne sont guère à l'aise dans les airs et ce, pour la même raison : ils ont tous les deux été victimes d'un crash d'avion. Celui de Meredith, les fans de Grey's Anatomy s'en souviennent mais celui de Riggs semble être une blague d'adolescent qui a mal tourné.

Et alors qu'ils se livrent sur leur - mauvaise - expérience aérienne, des turbulences bien plus importantes viennent les bousculer. S'ensuit un chaos sans nom fait d'alarmes électroniques, de cris de gens apeurés et de bagages qui volent. L'extrait de In The Air Tonight s'arrête évidemment là, afin de ménager le suspens. Un suspens qui, espère-t-on, trouvera sa résolution dans le chapitre diffusé ce soir. Un chapitre qui a tout l'air de se dérouler en huis-clos et de se concentrer sur Nathan et Meredith. A quatre épisodes de la fin de la saison 13 de Grey's Anatomy, Shonda Rhimes a enfin décidé à mettre du piment dans ses intrigues et c'est tant mieux !