Meredith Grey et les avions ne font pas bon ménage ! Tous les fans de Grey's Anatomy le savent. Encore marqués par le final de la saison 8, ils ne manqueront de trembler en regardant la bande-annonce de In The Air Tonight, l'épisode 20 de la saison 13 diffusé jeudi 13 avril. Une vidéo qui secoue, tout d'abord émotionnellement quand elle nous montre le personnage joué par Ellen Pompeo se retrouver dans le même avion que Riggs et seulement à quelques sièges de lui. Puis, physiquement quand les deux protagonistes s'enferment dans les toilettes de l'appareil et que notre coeur s'emballe pour les deux tourtereaux. Et enfin psychologiquement, lorsque la carlingue se met à trembler et que le vol est menacé de s'écraser.

Un épisode qui se concentre exclusivement sur les deux protagonistes comme le souligne le synopsis de In The Air Tonight : "Meredith et Nathan sont obligés d'affronter leurs sentiments lorsqu'il se retrouvent coincés dans le même avion assis l'un à côté de l'autre" . Après deux épisodes particulièrement réussis sur Maggie dont le magnifique Be Still, My Soul où elle faisait des adieux déchirants à un être cher, Grey's Anatomy décide de se focaliser sur un couple qui joue au chat et à la souris depuis la saison dernière. Vont-il enfin se jeter à l'eau ? A quatre épisodes du final de la saison 13, il serait temps qu'ils prennent enfin une décision...