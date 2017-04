Si l'extrait de In The Air Tonight se concentre sur le rapprochement de Nathan et de Meredith, l'épisode dans son entièreté est bien plus que ça. Ce vingtième chapitre fait office de véritable exutoire pour le personnage joué par Ellen Pompeo, une thérapie nécessaire pour une héroïne qui a traversé, en une moitié de vie, des drames indicibles. L'épisode se déroulant dans un avion, les fans de Grey's Anatomy, auront tôt fait de trembler à la première turbulence que traverse l'appareil. Et force est d'avouer qu'il en traverse de nombreuses ! C'est d'ailleurs l'une d'elles qui provoque les nombreuses blessures que vont devoir soigner les deux médecins - en route pour la même conférence médicale sur les situations d'urgences - dont un grave hématome cérébral et un arrêt cardiaque !

Si les premières minutes de In The Air Tonight reprennent la dance infernale - et irritante - du "je t'aime moi non plus" qui fonde la pseudo-relation entre Meredith et Nathan, dès que les blessés sont avérés, l'épisode s'accélère. Pour notre plus grand plaisir. Si Grey's Anatomy n'a rien inventé en enfermant des médecins dans un avion avec peu de moyens et des cas désespérés, l'efficacité scénaristique est bien là. C'est d'ailleurs en tentant de sauver les deux patients en compagnie de Nathan que Meredith va se laisser aller à quelques confidences sur son accident d'avion, la mort de sa sœur Lexie et celle de Derek. Une verbalisation inusuelle pour la jeune femme qui a plutôt tendance à garder ses souffrances pour elle-même.

Nathan et Meredith sains et saufs

Au-delà donc de l'attirance évidente entre les deux médecins qui jalonne l'épisode, c'est le réalisme de Meredith que l'on retient. Les nombreux décès de proches qu'elle a endurés l'ont ébranlée bien plus qu'elle ne l'a montré jusqu'ici. Et il est vrai qu'en tant que téléspectateurs, à certains moments, sa froideur a pu être confondue avec une insensibilité certaine. In The Air Tonight permet donc de remettre les pendules à l'heure et d'offrir à Ellen Pompeo un joli terrain de jeu d'acteur. Avec le très bon Be Still My Soul qui se concentrait sur Maggie, ce vingtième épisode de la saison 13 de Grey's Anatomy prouve que les focus sur les personnages donnent naissance aux meilleurs épisodes de cette diffusion 2016/2017. Dommage qu'ils soient arrivés un peu tardivement...