Dans Be Still My Soul, Maggie faisait des adieux déchirants à sa mère emportée par un cancer du sein fulgurant. Un événement de taille qui ne pouvait être passé sous silence. C'est donc tout naturellement que What's Inside s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur et se concentre sur le retour de Maggie à l'hôpital. Si d'aucuns s'interrogent sur les capacités réelles de la chirurgienne à se pencher sur un cas délicat - une tumeur cardiaque sur un fœtus - la jeune femme, elle, assure qu'elle en est capable. Et force est d'avouer qu'elle a raison. Comme le souligne cet épisode 19 de la saison 13 de Grey's Anatomy, Maggie est sans doute l'un des seuls médecins de la série a avoir eu une enfance heureuse et saine. Des fondations solides qui lui permettent de se comporter normalement suite à un décès et ne pas disparaître comme Meredith ou frôler l'overdose d'oxycodone comme Amelia.

D'ailleurs depuis l'épisode diffusé jeudi dernier, on remarque le soutien indéfectible des jeunes femmes envers Maggie. Une jolie solidarité qui se poursuit dans l'introduction de What's Inside où l'on voit les deux jeunes femmes attendre leur sœur alors que celle-ci se rend sur la tombe de sa mère. Puis Grey's Anatomy étant ce qu'elle est, cette aide s'effrite lorsque Meredith et Amelia commencent à douter des capacités de Maggie à assurer l'opération délicate qu'elle a littéralement volée à Riggs. Mais là encore, la nature saine de cette dernière lui permet de ne pas laisser ses problèmes personnels entraver ses compétences professionnelles. Pour son deuxième épisode de la saison centrée sur son personnage, Kelly McCreary s'en sort formidablement bien et rallie un public qui lui était loin d'être acquis.

Maggie face à ses soeurs !

Le reste de l'épisode picore ça et là des intrigues passées et enterre définitivement la hache de guerre entre Bailey et Webber, entérine la relation entre Minnick et Arizona et continue le chaud/froid amoureux entre Nathan et Meredith. Enfin, comme le synopsis de What's Inside l'avait annoncé, Stephanie, elle, est chargée de s'occuper de Isaac Cross (que nous avions complètement oublié, avouons-le) qui se plaint de violents maux de ventre. Blasée et ne portant pas particulièrement l'interne dans son cœur, la jeune femme ne prend pas au sérieux les symptômes de son collègue et frôle l'erreur médicale. Cet épisode 19 de la saison 13 de Grey's Anatomy se termine sur un rapprochement entre Jackson et Maggie. Les prémices d'une nouvelle relation amoureuse ?