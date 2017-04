Dans Be Still My Soul, l'épisode 18 de la saison 13 de Grey's Anatomy, Maggie perdait sa maman au terme d'un combat acharné contre un cancer du sein. Un drame d'une douleur que l'on imagine insoutenable pour la chirurgienne qui, dans What's Inside le chapitre diffusé jeudi 6 avril, revient en salle d'opération. Sans doute de manière un peu trop précoce. En effet, la bande-annonce dévoilée par ABC de l'épisode 19 de la saison 13 de Grey's Anatomy montre le personnage joué par Kelly McCreary complètement se bloquer alors qu'elle est en train de procéder à une opération délicate sur un jeune patient !

Une situation corroborée par le synopsis de What's Inside qui va plus loin dans l'intrigue, en révélant qu'un autre médecin du Grey+Sloan Hospital va également rencontrer des difficultés : "Quand Maggie décide de s'attaquer à un gros cas médical, beaucoup pensent qu'elle n'est pas la personne adéquate. Pendant ce temps, Stephanie fait une erreur en traitant un de ses collègues." Alors que Jerrika Hinton, l'actrice qui incarne Edwards, a été annoncée au générique de la nouvelle série de HBO : Here, Now, il semblerait que le personnage prépare doucement son départ de la série. Une grosse perte pour Amelia qui voyait dans la jeune interne son digne successeur !